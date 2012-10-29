МЗС обіцяє врахувати всі зауваження спостерігачів з виборів

У той же час, в МЗС України заявляють, що ці зауваження будуть враховані.

«Міжнародні спостерігачі в своїх попередніх висновках зазначили ряд недоліків під час організації та проведення виборів», - йдеться в повідомленні.

«Всі зауваження будуть ретельно проаналізовані, а виявлені недоліки будуть обов'язково враховані в подальшій роботі з удосконалення виборчого законодавства та практики», - йдеться в заяві Міністерства закордонних справ України.