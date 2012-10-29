Міжнародні спостерігачі: процес встановлення результатів виборів є непрозорим

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві, відповідаючи на запитання журналістів, заявила координатор ПА ОБСЄ Вальбурга Дуглас.

«Процес встановлення результатів був не прозорий, але, наразі, не маємо остаточних результатів, нам треба почекати декілька днів», - сказала вона, нагадавши водночас, що вибори це не лише виборча кампанія, день голосування, вибори закінчуються, коли запрацює новий парламент.

Разом з тим, В.Дуглас зауважила, що вона б ніколи не дозволила собі описати вибори одним чи двома словами.

Тим не менш, вона ще раз зауважила що, на думку європейських спостерігачів, і це відображено в їхньому звіті на 14 сторінках, ці вибори не були справедливими, у їхніх учасників не було рівних умов.