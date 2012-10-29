Експерт: Януковичу доведеться відправити Азарова на пенсію

Про це в ексклюзивному коментарі УНІАН заявив директор Соціологічної служби "Український барометр" Віктор Небоженко.

«Конфлікт з Росією зайшов у безвихідь. А одна з функцій будь-якого прем'єра – домовлятися з Газпромом щодо ціни на газ наступного року. Це робили всі українські прем'єри. Єдиний, у кого цього не вийшло – це саме Азаров. Людина, яка любить балалайки, російські пісні й вважає себе глибоко російським патріотом, виявилася поганим парламентером щодо газу. Януковичу доведеться відправити Азарова на пенсію. Ніхто не вимагає політичної крові Азарова, але за два роки чоловік не зумів справитися з проблемами, перш за все, Кремля», - сказав В.Небоженко.

Серед можливих наступників він назвав нинішнього голову Нацбанку Сергія Арбузова, першого віце-прем'єра-міністра Валерія Хорошковського, віце-прем'єр-міністра Сергія Тігіпка і міністра економічного розвитку і торгівлі Петра Порошенка. «Всі говорять про Арбузова. Але це темна конячка. Колись всі були впевнені, що Ющенко на посту голови Нацбанку – це талановитий менеджер, але як тільки Ющенко потрапив до Кабміну, виявилось, що він працювати не вміє. Я побоююсь, що Арбузов буде схожий на Ющенка», - сказав В.Небоженко.

Він зазначив, що у разі заміни перехід від «пасивного, але досвідченого Азарова» до «молодого і, можливо, активного Арбузова» буде непростий. «З іншого боку країна вже два роки перебуває в жорстокому експерименті на виживання. Може, це продовження експерименту», - сказав політолог.

Він також прокоментував нещодавні заяви С.Тігіпка про можливе головування в новому складі парламенту. Нагадаємо, виступаючи в ефірі одного з телеканалів, він не виключив можливості відходу з уряду, щоб обійняти посаду спікера ВР України.

Разом з тим, за словами В.Небоженка, С.Тігіпко зробить все можливе, щоб залишитися в уряді.

«Тігіпку дуже важлива його нинішня посада, тому що там великі фінансові перспективи, а він все ж таки банкір. Він не політик. Його заяви про готовність бути спікером – це гумор постарілого комсомольця», - сказав В.Небоженко. «Тігіпко - не апаратник. До того ж це було б знущання з донецьких виборців, коли від імені Партії регіонів почне говорити дніпропетровський олігарх. Партія регіонів не дозволить, щоб їх представляла людина не з Луганська чи Донецька. Та й сам Тігіпко до цього не готовий. Під час кризи великий бізнес прагне бути біля бюджету, а не сидіти в президії», - впевнений політолог.

При цьому він припустив, що міністр освіти і науки Дмитро Табачник, навпаки, піде до Верховної Ради. «Можливо, він (Табачник - УНІАН) очолить профільний комітет, а, можливо, претендуватиме на посаду заступника голови ВРУ», - сказав В.Небоженко.

Він також сказав, що піти в Раду може і міністр економічного розвитку і торгівлі П.Порошенко. «Що стосується Порошенка, то це залежить від того, з яким результатом він прийде до Ради. Якщо він буде один, то, швидше за все, залишиться в Кабміні доти, доки Кабмін не змінюватиметься. А якщо у нього (Порошенка - УНІАН) з'являться вдячні мажоритарники або друзі від опозиції чи влади, то він із задоволенням зануриться в парламентське політичне життя», - вважає політолог.