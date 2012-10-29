Соратники просять Тимошенко не давати ПР привід аплодувати

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу заявив голова ради Об’єднаної опозиції «Батьківщина» Арсеній Яценюк.

«Ми звертаємося до Юлії Тимошенко з проханням не голодувати. Її здоров’я не коштує того, щоб Партія регіонів аплодувала», - сказав А.Яценюк.

Він наголосив, що найближчим часом представники опозиції мають намір відвідати Ю.Тимошенко.

«Вона повинна мати силу і енергію для боротьби», - сказав А.Яценюк.

Коментуючи заяви ОБСЄ, що українські вибори не зовсім відповідають європейським стандартам, А.Яценюк зауважив, що опозиція поділяє такий висновок спостерігачів.

За його словами, у фінальний звіт ОБСЄ та міжнародних організацій увійшли саме ті факти фальсифікацій, на яких неодноразово наголошувала опозиція.