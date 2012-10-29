Янукович привітав українців із «важливим кроком»

Президент України Віктор Янукович вважає, що голосування на парламентських виборах та підрахунок голосів пройшли мирно та організовано.

Про це йдеться у його заяві з приводу парламентських виборів, оприлюдненій на офіційному сайті глави держави.

«В цілому по країні голосування та підрахунок голосів пройшли мирно та організовано, показали всьому світу відповідальність та мудрість українського народу», - наголосив Президент.

В.Янукович подякував усім виборцям, які проявили активну громадянську позицію та проголосували на виборах до Верховної Ради за майбутнє держави.

«Я вітаю народ України з важливим кроком у розвитку вільної незалежної демократичної держави», - зазначив Президент.

«Я радий, що згідно з попередніми оцінками багатьох українських і міжнародних спостерігачів, включаючи ОБСЄ, вибори з технічної сторони пройшли добре. У виборців був великий вибір серед кандидатів. Процес голосування позитивно оцінили спостерігачі», - зазначив глава держави.

Президент наголосив, що українська сторона працюватиме з міжнародною спільнотою, щоб виправити виявлені спостерігачами проблеми і забезпечити ще більшу демократичність майбутніх виборів.