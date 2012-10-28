Янукович вже проголосував і сказав, за що

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам відразу після голосування на одній із виборчих дільниць Оболонського району Києва.

«Я проголосував за стабільність та економічний розвиток. За те, щоб наші люди краще жили», - сказав В.Янукович,

На виборчу дільницю глава держави прийшов один, без членів родини.