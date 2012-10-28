Янукович вже проголосував і сказав, за що
10:42, 28 жовтня 2012Політика
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Президент України Віктор Янукович заявляє, що проголосував за стабільність та економічний розвиток.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам відразу після голосування на одній із виборчих дільниць Оболонського району Києва.
Янукович прийшов один
«Я проголосував за стабільність та економічний розвиток. За те, щоб наші люди краще жили», - сказав В.Янукович,
На виборчу дільницю глава держави прийшов один, без членів родини.
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