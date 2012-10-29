У Європарламенті задоволені гарним результатом опозиції

Про це йдеться в його коментарі, текст якого розміщено на офіційному сайті групи народних партій Європарламенту.

“Незважаючи на масові перешкоди, українська опозиція все ще отримала гарний результат на парламентських виборах”, - зазначив він.

За його словами, незважаючи на значну підтримку державного апарату на всіх рівнях, Партія регіонів отримала лише третину голосів виборців.

Е.Брок також зазначив, що практично всі спостерігачі заявили, що вибори не були ні вільними, ні чесними.

“Лідери опозиції у в’язниці, нестерпний тиск на регіональних опозиційних кандидатів, надзвичайний перекіс у висвітленні на телебаченні, купівля голосів та некоректне заповнення посад у виборчих комісіях – це лише кілька прикладів”, - написав він.

Е.Брок також наголосив, що виборчий закон, підрахунок голосів в одномандатних округах, передача результатів підрахунку та кібер-атаки на неурядові громадські організації, що спостерігали за виборами, потребують додаткового вивчення.