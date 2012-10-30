Кандидат по округу №21 оголосив голодування

Про це він повідомив його помічник.

Гузь, який представляє Об'єднану опозицію, подав 6 скарг в ОВК про помічені фальсифікації. У комісії заявили, що частину скарг розглядати не будуть, а частину розглянуть після підрахунку голосів.

"Вже близько трьох годин ОВК приймає бюлетені і протоколи, але не оголошує результатів", - цитує Українська правда.

"Заявили, що завис сервер і вони не подають дані в ЦВК. Будуть фальсифікувати результати", - додав він, уточнивши, що наразі розрив між кандидатами незначний.

"Ще 6 осіб також голодують. На ранок прибуде ще кілька десятків, які приїдуть голодувати", - уточнив соратник Гузя.

Основний суперник Гузя - мільярдер Степан Івахів.

На цю хвилину, за даними ЦВК, в округу з мінімальною перевагою 340 голосів (36,96 проти 36,43%) лідирує Ігор Гузь. ЦВК отримав дані про 69,87% протоколів.