ЦВК опрацювала 85,5% протоколів

В Україні опрацьовано вже 85,5% протоколів дільничних виборчих комісій з підрахунку голосів на виборах народних депутатів у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.

Зокрема, за Партію регіонів проголосували 31,98% виборців (5 474 168 голосів), за ВО «Батьківщина» - 24,10% (4 124 964); Комуністичну партію України - 13,93% (2 384 829), партію «УДАР Віталія Кличка» - 13,45% (2 301 641), ВО «Свобода» - 9,53% (1 631 949); партію Наталії Королевської «Україна - Вперед!» - 1,62% (277 646); Радикальну партію Олега Ляшка - 1,08% (184 937); партію «Наша Україна» - 1,06% (182 438). Решта 13 політичних партій набирають менше одного відсотка. Такими є дані електронної системи «Вибори 2012» у Центральній виборчій комісії.

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