ЦВК опрацювала 86,85% протоколів (результати)

В Україні опрацьовано вже 86,85% протоколів дільничних виборчих комісій з підрахунку голосів на виборах народних депутатів, що відбулись 28 жовтня, у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.

Такі дані оприлюднено на сайті Центральної виборчої комісії.

Так, за Партію регіонів проголосували 31,84% виборців; за ВО «Батьківщина» - 24,21%; за Комуністичну партію України - 13,89%; за партію «УДАР Віталія Кличка» - 13,47%; за ВО «Свобода» - 9,6%; за партію Наталії Королевської «Україна – Вперед!» - 1,61%; за Радикальну партію Олега Ляшка – 1,07%; за партію «Наша Україна» - 1,06% виборців.

Решта 13 політичних партій набирають менше одного відсотка.