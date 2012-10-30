У Криму в семи мажоритарних округах перемагають представники ПР

В Автономній республіці Крим, за попередніми даними, в семи мажоритарних округах на виборах Верховної Ради України перемагають представники Партії регіонів: Олена Нетецька (3-й округ), Олег Парасків (4-й округ), Валентина Лютікова (5-й округ), Юлія Льовочкіна (6-й округ), Сергій Брайко (7-й округ), Борис Дейч (8-й округ) і Олександр Нечаєв (9-й округ).

Такі дані обнародувані електронною системою «Вибори 2012» Центральної виборчої комісії за результатами опрацювання 100% електронних протоколів дільничних комісій з округів Криму.

За результатами опрацювання 100% протоколів, в окрузі №3 (Джанкой, Джанкойський і Красногвардійський райони) перемагає депутат Ради нинішнього скликання (фракція ПР) О.Нетецька. За неї проголосували 50,37% виборців. На другому місці самовисуванець Володимир Шкляр. У нього 20,41% голосів.

В окрузі №4 (Євпаторія, Саки і Сакський район) - голова Мирнівської селищної ради О.Парасків, набравши 34,00% голосів виборців. Він обійшов самовисуванця Миколу Котляревського (27,57%).

За результатами опрацювання 100% протоколів, в окрузі №5 (Керч і частина Ленінського району) найбільшу кількість голосів набрала секретар Керченської міської ради В.Лютікова - 41,81%. На другому місці представник Компартії України Іван Желтенко, який набрав 19,74% голосів.

В окрузі №6 (Феодосія, Кіровський район) перемагає депутат Ради (ПР), сестра глави адміністрації Президента України Ю.Льовочкіна, набравши 60,01% голосів. Вона обійшла висуванця КПУ Юрія Жадова, за якого проголосували 10,96% виборців.

В окрузі №7 (Ялта і Алушта) вибори виграє міністр регіонального розвитку Криму С.Брайко. За нього проголосували 52,21% виборців. На другому місці висуванець КПУ Віктор Рафалович - 12,43%.

В окрузі №8 (Судак, Білогірський, Нижньогірський, Радянський і частина Сімферопольського району), за результатами опрацювання 100% протоколів, найбільшу кількість голосів набрав депутат Ради (ПР) Б.Дейч - 62,42%. Другий результат у Ескендера Барієва, висунутого політичною партією ВО "Батьківщина", - 15,87%.

В окрузі №9 (Красноперекопськ, Армянськ, Красноперекопський, Первомайський, Раздольненський і Чорноморський райони) перемагає, генеральний директор холдингової компанії "Титан України" О.Нечаєв - 58,07%. На другому місці представник КПУ Ела Толочко, яка набрала 9,56% голосів виборців.

Ще в 3-х округах - №1, 2 і 10 – триває опрацювання результатів.

У 1-му і 10-му лідирують регіонали - міністр освіти Криму Віталіна Дзоз і голова правління компанії "Крименерго" Григорій Груба. У окрузі №2, де кандидат від ПР передумав балотуватися, найбільшу кількість голосів набирає лідер партії "Союз", депутат кримського парламенту Лев Миримський.

Довідка УНІАН. У Криму 10 одномандатних округів.