Симоненко: «беззаконня» ПР під час підрахунку голосів не піддається аналізу

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Києві.

П.Симоненко звернув увагу на порушення під час підрахунку голосів виборців, зокрема, в Луганській області. За його словами, під час підрахунку голосів у цій області у багатьох районах відключали електрику.

«Жах, що робили «регіонали» в Луганській області, тому що там було очевидно, що Компартія набирає більше, ніж «регіонали», - відзначив лідер КПУ.

За його словами, «беззаконня» Партії регіонів під час підрахунку голосів виборців "не піддається жодному аналізу".

Голова КПУ повідомив, що партія проаналізує всі зафіксовані порушення, зокрема в Донецькій, Херсонській, Миколаївській, Одеській областях.

На запитання, чи має намір КПУ звертатися до судів з метою оскарження результатів виборів на окремих дільницях, П.Симоненко сказав: "Після того, як ми проаналізуємо всі ці факти... Враховуючи, що ми можемо довести в судах, ми обов`язково це зробимо".

Крім того, лідер КПУ висловив думку, що виборча кампанія до парламенту була «найбруднішої» за всі роки незалежності України.

"Ми вважаємо, що виборча кампанія була практично «найбрудніша» за всі роки незалежності України", - сказав він.

За словами П.Симоненка, змішана система виборів дозволила "розперезатися великому капіталу" і в результаті масовими стали підкуп членів виборчих комісій, шантаж, залякування, використання чорних піар-технологій, що "дуже серйозно підриває авторитет і довіру до України".