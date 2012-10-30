Симоненко вже лякає Україну страшилками про «Свободу»

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції.

«Для України буде трагедією прихід соціал-націоналістичної партії «Свобода», - заявив П.Симоненко.

За його словами, на виборах ця партія "використовувалася тільки для того, щоб в умовах кризи і, враховуючи, що радикалізація настроїв дуже активна і посилюється, то цю партію витягує великий капітал для того, щоб боротися проти консолідації тих самих громадян України у боротьбі проти нинішнього режиму».

Як заявив П.Симоненко, фракція комуністів у ВР працюватиме самостійно. "Компартія і фракція діятимуть як самостійна політична сила", - запевнив він. За його словами, фракція голосуватиме виходячи з програмних положень партії.

П.Симоненко підкреслив: «Компартія - єдина з тих політичних сил, які представлені в нинішньому парламенті, більш ніж удвічі збільшила підтримку своїх виборців».