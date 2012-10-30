Симоненко не «зацінив» мажоритарку і пропонує повернутися до списків

Про це заявив лідер комуністів Петро Симоненко сьогодні на прес-конференції в Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, "ми пропонуватимемо повернутися до пропорційної системи".

Як заявив П.Симоненко, повернення від змішаної системи виборів до пропорційної системи дозволить "виключити колосальний вплив капіталу", зокрема на хід виборчої кампанії.

Нагадаємо, вибори народних депутатів України 28 жовтня вперше з 2002 року проходили за змішаною системою: 225 депутатів обиралися за партійними списками, а 225 – в одномандатних округах. І якщо за партсписками КПУ отримала результат на даний момент – 13,71%, то по мажоритарці – жодного мандата.

Як відомо, міжнародні спостерігачі більшість порушень фіксували саме на мажоритарних округах, основне з яких – підкуп виборців.