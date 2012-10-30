ЦВК опрацювала 89,39% протоколів (результати)
12:36, 30 жовтня 2012Політика
2761 0
ЦВК опрацювала 89,39% протоколів: ПР - 31,60%, "Батьківщина" - 24,43%, КПУ - 13,80%, "УДАР" - 13,50%, «Свобода» - 9,66%.
Опрацювали 89,39% протоколів
В Україні опрацьовано вже 89,39% протоколів дільничних виборчих комісій з підрахунку голосів на виборах народних депутатів, що відбулись 28 жовтня, у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.
Такі дані оприлюднено на сайті Центральної виборчої комісії. Так, за Партію регіонів проголосували 31,60% виборців; за ВО «Батьківщина» - 24,43%; за Комуністичну партію України - 13,80%; за партію «УДАР Віталія Кличка» - 13,50%; за ВО «Свобода» - 9,66%.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter