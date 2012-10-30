«Свобода» вимагає перерахувати голоси у Донецькій області

Про це повідомили УНІАН у прес-службі ВО «Свобода».

«Наші спостерігачі виявили при підрахунках голосів близько 40% підкинутих бюлетенів. Так, на виборчій дільниці № 141601, де зареєстровано 2 084 виборців, на початку підрахунку голосів, коли проголосували приблизно 800 виборців, вимкнули світло. Згодом підрахунок показав 1 500 бюлетенів. Тобто явку було штучно збільшено практично удвічі. В округах Донецька, зокрема, 44-му окрузі, на рівні окружних комісій триває тотальне переписування протоколів на користь Партії регіонів. Опозиційних представників в ОВК не пускають. Ми вимагаємо повного перерахунку голосів у присутності опозиційних спостерігачів та членів комісій», – заявив керівник виборчого штабу донецької «Свободи» Юрій Ноєвий.

У Маріуполі члени дільничних комісій та спостерігачі від опозиційних сил повідомляють, що на їхніх дільницях за ВО «Свобода» голосували сотні виборців, а в протоколах голосів за «Свободу» практично немає. Крім того, на дільниці № 142282 у Маріуполі задовго до закінчення голосування на столі у секретаря комісії спостерігач виявив підписані протоколи.

У Луганську в окружній виборчій комісії № 104 після "уточнення" протоколів голосування у ВО "Свобода" зникли голоси – цей факт зафіксовано, зокрема, на дільниці № 440195. Направлено протокол на перерахунок, йдеться у повідомленні.