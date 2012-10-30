Свобода: В окрузі № 90 «аномальні» розбіжності між протоколами і даними ЦВК

Всеукраїнське об’єднання «Свобода» вимагає від Центральної виборчої комісії припинити фальсифікацію виборів у 90-му окрузі і з’ясувати причину аномальних розходжень між даними протоколів з «мокрими печатками» і даними, які отримала ЦВК.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВО «Свобода», сьогодні під час прийому Центральною виборчою комісією підсумкового протоколу з округу №90, де «влада сфальсифікувала вибори на користь провладного кандидата Віталія Чудновського», представник ВО «Свобода у ЦВК Олег Махніцький заявив, що є пряма вимога закону про те, що підсумковий протокол з округу здають з усіма протоколами з усіх ДВК. У відповідь представники Партії регіонів у ЦВК зчинили скандал і заявили, що цю вимогу закону виконати неможливо. Натомість голова ЦВК Володимир Шаповал, заступник голови Андрій Магера та член комісії Жанна Усенко-Чорна підтримали пропозицію свободівця щодо чіткого дотримання Закону «Про вибори народних депутатів України».

ВО «Свобода» наголошує, що за зведеними даними протоколів із мокрими печатками у окрузі №90 представник ВО «Свобода» Олександр Марченко отримав над провладним кандидатом В.Чудновським перевагу в більш як тисячу голосів. Проте дані, оприлюдненні на сайті ЦВК, свідчать про протилежне.

«Центральна виборча комісія зобов’язана з’ясувати причину таких аномальних розходжень між даними протоколів і припинити фальсифікацію виборів у 90-му окрузі», - наголошує «Свобода».

За даними сайту ЦВК, у виборчому окрузі №90 (м. Біла Церква, Київщина) переміг Віталій Чудновський. За нього проголосували 34,18% виборців (35 тис. 179 осіб).