Адвокат просить змінити Мельниченкові запобіжний захід

Про це М.Неділько повідомив УНІАН.

"Апеляційна скарга подана вчора", - сказав адвокат.

М.Неділько зазначив, що в ній він просить Апеляційний суд скасувати постанову суду першої інстанцій, згідно з якою на М.Мельниченка покладається заборона відлучатися з населеного пункту, де він проживає, без дозволу слідчого, його зобов’язано повідомляти службову особу чи орган, у провадженні якої перебуває кримінальна справа, про зміну місця проживання чи роботи; здати на збереження закордонний паспорти або інший документ, який дозволяє залишати межі України.

Обгрунтовуючи зміст скарги, М.Неділько зазначив, що обмеження, покладені судом на його підзахисного, суперечать заходам безпеки. які застосовані до М.Мельниченка. "Вони суперечать вимогам Закону України "Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві", - зазначив адвокат.

Як повідомляв УНІАН, 24 жовтня М.Мельниченко повернувся зі США в Україну і був затриманий співробітниками СБУ в аеропорту "Бориспіль".

За даними прес-центру СБУ, Головне слідче управління СБУ за дорученням Генпрокуратури розслідує кримінальну справу стосовно М.Мельниченка за ч. 2 ст. 328 (розголошення державної таємниці), ч. 1 ст. 358 (підроблення документів) і ч. 3. ст. 365 (перевищення службових повноважень).

У вересні 2011 року в рамках кримінальної справи М.Мельниченка було оголошено в розшук за звинуваченням у розголошенні державної таємниці, підробленні документів й перевищенні службових повноважень.

3 серпня М.Мельниченка було затримано в аеропорту Неаполя за ордером, виданим українським бюро Інтерполу. 14 серпня М.Мельниченка було звільнено з в'язниці у Неаполі.

26 жовтня Шевченківський районний суд Києва звільнив М.Мельниченка під заставу в 76,5 тис. грн.