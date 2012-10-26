Мельниченка охоронятиме «Сокіл» (доповнена)

Після звільнення з-під варти у залі засідань Шевченківського районного суду Києва екс-майор Управління держохорони Микола Мельниченко одразу був узятий під охорону бійців спецпідрозділу СБУ «Альфа», надану йому за спільним рішенням самої спецслужби і Генеральної прокуратури.

Як передає кореспондент УНІАН, про це після судового засідання журналістам повідомив адвокат М.Мельниченка Микола Неділько.

У свою чергу, М.Мельниченко в коментарі журналістам заявив, що сьогодні на 16.00 він уже отримав повістку з’явитися на допит до слідчого СБУ.

«Я отримав повістку на 4-ту годину в СБУ. Я отримав в охорону «Альфу». Рішенням суду я не задоволений. Можна було зробити мені заставу і в мільйон доларів, бо я у змозі внести мільйон доларів із тих 2 мільйонів доларів, які передав Кучма мені як підкуп і які процесуально оформлені. Вони є», - сказав М.Мельниченко.

Він наголосив, що добровільно повернувся в Україну і хоче пройти усі судові процеси, довівши таким чином свою невинуватість, і не збирається нікуди тікати.

Водночас, як стало відомо УНІАН від поінформованих джерел, охорону екс-майору забезпечуватимуть не бійці спецпідрозділу «Альфа» СБУ, а бійці спецпідрозділу УБОЗ МВС України «Сокіл».

Як повідомляв УНІАН, 24 жовтня М.Мельниченко повернувся із США в Україну і був затриманий співробітниками СБУ в аеропорту "Бориспіль".

За даними прес-центру СБУ, Головне слідче управління СБУ за дорученням Генпрокуратури розслідує кримінальну справу стосовно М.Мельниченка за ч. 2 ст. 328 (розголошення державної таємниці), ч. 1 ст. 358 (підроблення документів) і ч. 3. ст. 365 (перевищення службових повноважень).

У вересні 2011 року в рамках кримінальної справи М.Мельниченка було оголошено в розшук за звинуваченням у розголошенні державної таємниці, підробленні документів й перевищенні службових повноважень.

3 серпня М.Мельниченка було затримано в аеропорту Неаполя за ордером, виданим українським бюро Інтерполу. 14 серпня М.Мельниченка було звільнено з в'язниці у Неаполі.

Сьогодні, 26 жовтня, Шевченківський районний суд Києва звільнив М.Мельниченка під заставу в 76,5 тис. грн.