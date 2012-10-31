Тягнибок погрожує пікетувати квартири членів ОВК

Він виступив перед людьми, які зібралися біля входу до будівлі, а потім зайшов на саме засідання окружкому, повідомляє "Українська правда".

Як і напередодні, О.Тягнибок попереджав членів комісії про кримінальну відповідальність за фальсифікацію виборів та зазначав, що "Свобода" пікетуватиме квартири членів ОВК.

"Весь Київ буде вас знати", - сказав він.

Наразі окружком припинив свою роботу через скандал та шум у залі.

Крім того, депутат від НУ-НС та член ВО "Свобода" Олександр Бондар повідомив, що комісія вже 3 години не може скласти протокол про втрату протоколу однієї з ДВК.

Водночас одна з членів окружкому заявила, що відповідний протокол був складний міліцією.

Станом на 16.00 під будівлею окружкому з'явилася група літніх людей з прапорами організації "Кияни передусім" Віктора Пилипишина, який є кандидатом у депутати в окрузі №223.

Тим часом В.Пилипишин закликав О.Тягнибока забрати з території ОВК всіх людей, хто не задіяний у виборчому процесі.

«Я пропоную припинити будь-який тиск на членів комісій і дати їм спокійно порахувати голоси. Досить підвищувати градус протистояння і провокувати конфлікти. Давайте заберемо всіх людей, хто не задіяний у виборчому процесі, з території ОВК і дамо членам комісії спокійно і чесно порахувати голоси», - йдеться у зверненні В.Пилипишина до лідера «Свободи», текст якого передано УНІАН.

Як повідомлялося, у 223-му окрузі досі не можуть порахувати голоси виборців. У цьому окрузі змагаються самовисуванець В.Пилипишин та "свободівець" Юрій Левченко.

Згідно з даними із сайту ЦВК, після опрацювання 72,27% протоколів у В.Пилипишина результат 28,66% голосів, у Ю.Левченка – 27,51%.