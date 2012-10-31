Ляпіна перемогла в 216-му окрузі

Як відомо, цілий день, 31 жовтня, комісія не могла завершити підрахунок через те, що зникла глава однієї з дільничних комісій.

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Лише під вечір комісії виготовили нову печатку, щоб вона могла завірити уточнені протоколи.

Водночас провладний кандидат Олександр Супруненко пропонував провести перерахунок по всіх дільницях.

За рішенням суду, начебто має бути перераховано 48 дільниць, однак представники опозиційного кандидата Ксенії Ляпіної оскаржили це рішення суду, і воно наразі не набуло чинності, повідомляє "Українська правда".

Станом на 23:05 на сайті ЦВК повідомляється, що в окрузі перемогла Ляпіна з 29,27% (26 760 голосів), Супруненко отримав 27,7% (25 324 голосів).