Протоколи 132-го округу забрав суд, "Батьківщина" протестує

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВО «Батьківщина», таке рішення було прийняте попри те, що відповідно до закону про вибори оригінали цих протоколів невідкладно після прийняття ОВК передаються до Центрвиборчкому. Окрім того, саме ОВК відповідає за їхнє збереження.

«Такими своїми діями суд фактично унеможливив встановлення прозорих підсумків голосування в окрузі та створив умови для вивезення документів і відповідно їхнього фальшування вже у судових органах», - наголошують у «Батьківщині».

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За першими даними на сайті ЦВК після підрахунку 100% голосів у цьому окрузі, перемогу отримав кандидат від "Батьківщини" Аркадій Корнацький, який випередив кандидата від Партії регіонів Віталія Травянка на 4 тисячі 167 голосів. Проте пізніше з'явилися дані, згідно з якими з випередженням у 232 голоси попереду кандидат-регіонал.