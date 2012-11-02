У Хмельницькому визначилися ще два переможці в мажоритарних округах

Такі дані оприлюднені електронною системою «Вибори 2012» у Центральній виборчій комісії за наслідками обробки 100% електронних протоколів дільничної комісії з мажоритарних округів області

У мажоритарному виборчому окрузі №187 перемагає народний депутат України, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", кандидат від Об’єднаної опозиції Олег Лукашук, за якого проголосували 40,34% виборців. На другому місці самовисуванець, народний депутат, президент корпорації “Оболонь” Олександр Слободян – 28,26% голосів.

У мажоритарному виборчому окрузі №191 перемагає керівник благодійного фонду "Розвиток рідного Поділля", безпартійний самовисуванець В.Бондар, за якого проголосували 25,40% виборців. Другим на виборах стає кандидат від Партії регіонів і голова Хмельницької обласної ради Микола Дерикот, якого 20,74% виборців, на третьому представник Батьківщини Валерій Мурза (20,26), на п'ятому Микола Гнатюк (8,84) від УДАРу.

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У одному окрузі області із семи ще триває обробка протоколів.

Як повідомляв УНІАН, за попередніми даними, в мажоритарних округах Хмельницької області перемагають: Сергій Буряк (№190 округ), Олександр Герега (192 округ), Володимир Мельниченко (193 округ), Сергій Лабазюк (188 округ).