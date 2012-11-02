ОВК №97 не склала протокол про перемогу кандидата від УДАРу

Про це повідомили УНІАН у прес-службі громадської організації «Громадський захист Київщини».

«Незважаючи на те, що всі 100% протоколів з виборчих дільниць вже опрацьовано і результати ще добу тому передано до ЦВК, окружна комісія № 97 у Броварах досі не сформувала підсумковий протокол. Наразі в приміщенні ОВК працюють лише кілька членів комісії. Складається враження, що керівництво ОВК свідомо саботує складення протоколу», - йдеться у повідомленні.

У громадській організації не виключають, що кандидат від Партії регіонів Сергій Федоренко намагатиметься оскаржити результати виборів.

«Останнім часом з’явились чутки, що кандидат від партії влади Сергій Федоренко, більше відомий як «масажист Азарова», звертається до різних юридичних організацій, намагаючись знайти можливість знов спробувати використати стару тему про те, що Різаненко протягом останніх 5 років не проживав на території України, та подати позов до суду. Тож не виключено, що керівництво ОВК буде тягнути до останнього, сподіваючись, що пан Федоренко знайде юридичну контору, яка погодиться підготувати такий позов, та суд, який погодиться відкрити провадження по справі, яку на цей час «прокатили» вже у чотирьох судах», - наголосили в організації.

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Як повідомляв УНІАН, згідно з інформацією ЦВК, в одномандатному виборчому окрузі № 97 переміг кандидат від партії «УДАР» Павло Різаненко, який набрав 31,04% голосів. Кандидат від Партії регіонів Сергій Федоренко отримав 14,02%.