Северінсен: є дві новини для Президента

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«Я цілком погоджуюсь із заявою ОБСЄ: «Враховуючи зловживання владою та надмірну роль грошей у цих виборах, демократичний процес, очевидно, загальмувався в Україні. В’язниця не повинна бути тим місцем, де можна почути думку провідних політичних діячів країни», а також із заявою ПАРЄ: «Українці заслуговували на кращі вибори. Олігархізація процесу означає, що громадяни втратили контроль над виборами, так само як і довіру до них», – йдеться в її статті для видання «Український тиждень».

За словами Г.Северінсен, «кепський закон про вибори» разом із «очевидними порушеннями виборчого процесу» призвели до того, що «президентові можна було б повідомити: добра новина – ви перемогли, погана новина – виборці вас не підтримали».

Як зауважила Г.Северінсен, 2002 року можна було спостерігати, як «демократична більшість зникла після виборів, коли «незалежні» кандидати перекочували до партії влади».

«Тоді йшлося про те, що потрібно змінити систему, аби уникнути цього на майбутніх виборах. Однак 10 років потому ситуація лише погіршилася» - сказала Г.Северінсен.