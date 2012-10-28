До мордоворотів-«вантажників» у броварській ОВК викликали Северінсен (відео)

За словами активістів, на територію комісії прийшли кілька десятків чоловік кремезної статури та фактично заблокували роботу комісії.

Представлені як вантажники та технічні працівники не пропускають на засідання ОВК журналістів та спостерігачів.

Поруч стоять правоохоронці, але ніяк не реагують. Кілька журналістів зробили спробу таки пройти на засідання, однак їм фізично перешкодили. В ОВК приїхала розібратись у ситуації спостерігач від ОБСЄ, євродепутат Ханне Северінсен.