У Кіровограді голова ОВК попросила більше міліції

За головою окружної виборчої комісії №99 (місто Кіровоград) Іриною Коваленко, яка делегована всеукраїнською партію «Братство», стежать невідомі на автомобілі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє офіційний сайт Кіровоградської обласної організації Партії регіонів, посилаючись на слова членів цієї окружної комісії.

Незнайомий автомобіль кілька днів всюди супроводжує жінку, чергує під будинком, де вона проживає. За словами членів комісії, голова ОВК налякана і хвилюється за власну безпеку.

Щоб убезпечити себе та інших членів окружної комісії, І.Коваленко звернулася до правоохоронних органів з письмовим проханням посилити охорону ОВК.

Як повідомляв УНІАН, Кіровоградський адмінсуд за позовом кандидата від Партії регіонів Олександра Шаталова щодо порушень під час підрахунку голосів, заборонив ОВК №99 складати протокол про результати голосування до винесення судом рішення.

Згідно з даними обробки 100% протоколів, оприлюдненими на сайті ЦВК, у 99-му окрузі перемагає представник Об’єднаної опозиції Андрій Табалов, за якого проголосували 32,80% виборців. На другому місці – О.Шаталов, у якого 30,27%.

31 жовтня на центральній площі Кіровограда пройшов мітинг за участю більше чотирьохсот чоловік на знак протесту проти бездіяльності ОВК №99.

А.Табалов, виступаючи на мітингу зазначив: «Представники Партії регіонів подали 32 позови до дільничних виборчих комісій про визнання порушень на дільницях, на яких я переміг з найбільшим відривом. Членів комісій звинувачують у тому, що вони нібито не допустили на дільниці спостерігачів, які приїхали спостерігати за підрахунком голосів о другій годині ночі, та в інших надуманих порушеннях, щоб потім звернутися до ОВК про визнання результатів голосування на цих дільницях не дійсними».

Виступаючі також зазначили, що "кандидатам досі не надано копії протоколу, хоча всі протоколи ДВК були опрацьовані ще вчора ввечері". Вони також стверджують, що ніякого засідання вже не відбувається, члени комісії займаються своїми справами.