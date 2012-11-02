Міліція каже, що Беркут в Первомайську приїхав охороняти протоколи

Про це в коментарі Тиждень.ua заявив начальник управління зі зв'язків із громадськістю МВС України Володимир Поліщук.

За його словами, про захоплення «Беркутом» окружкому говорити недоцільно.

«Суд прийняв рішення про перерахунок бюлетенів. Тому виконавці мали намір прийти і перевезти проблемні бюлетені та перерахувати їх в суді. Але звідки взялися 300 людей, які заблокували засідання, заблокували окружком, не дають вивезти виборчу документацію. Звичайно там з’явилися депутати, хтось кидає людей під машини… Відбувається протистояння. Звісно, правоохоронці повинні бути присутні для наведення порядку і забезпечення перевезення бюлетенів в суд», – заявив він.

За словами Поліщука, наразі окружком заблокований.

«Поки що відбувається неконструктивний діалог. Майже силовий. Детальнішу інформацію поки збираємо», – додав він.