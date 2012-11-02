Міліція каже, що не дала довести до безладів в ОВК № 11

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні Управління зв’язків з громадськістю Міністерства внутрішніх справ України.

«Затримки в їх роботі (ОВК) виникли через конфліктні ситуації між учасниками виборчого процесу. Працівники міліції продовжують нести службу по забезпеченню правопорядку та припиненню порушень», - підкреслили в МВС.

За даними правоохоронців, станом на ранок 2 листопада в Києві проблемною залишається ситуація на трьох виборчих округах – № 211, 216 та 223. Робота також трьох ОВК в Черкаській області – № 194, 197 та 198 – триває в напруженому режимі. По одній «проблемній» ОВК є у Волинській (№ 21), Вінницькій (№ 11), Кіровоградській (№ 99), Миколаївській (№ 132) та Київській (№ 94) областях.

Зокрема, члени ОВК № 223 (м. Київ) з 02.30 2 листопада проводять опрацювання протоколів усередині приміщення комісії. Біля будівлі, де розташована ОВК № 223, з 09.00 вчорашнього дня перебувало близько 100 представників ВО «Свобода». На даний час там знаходяться близько 40 громадян. Порушень громадського порядку міліція не допустила.

У той же час біля кількох ОВК прихильники різних політичних сил встановили агітаційні намети. Працівники органів внутрішніх справ продовжують охороняти правопорядок, не допускаючи зіткнень між суб’єктами виборчого процесу.