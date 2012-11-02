Медведєв вважає, що Pussy Riot можна вже випускати

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на зустрічі з призерами міжнародних олімпіад із загальноосвітніх предметів.

«Мені дуже неприємні ці фігури і зовні, і внутрішньо, просто вкрай негативні емоції у мене викликають. Але у в'язницю я б їх не садив, будучи суддею. Просто тому, що не вважаю за правильне, щоб вони відбували покарання у вигляді позбавлення свободи. Вони і так вже посиділи ці дівчата, та й досить», - сказав Д.Медведєв.

При цьому він підкреслив, що це питання перебуває у компетенції судових структур і діяльності адвокатів.

«У них є право звертатися з відповідними заявами, я думаю, вони їм скористаються, а у суду є право розглянути це питання по суті», - сказав російський прем'єр.

Також він вважає, що цей колектив не має жодного відношення до музики.

Як повідомляв УНІАН, 10 жовтня Мосміськсуд замінив термін покарання учасниці панк-групи Pussy Riot Катерині Самуцевич за хуліганство з мотивів релігійної ворожнечі у храмі Христа Спасителя на умовний і ухвалив звільнити її з-під варти у залі суду.

Водночас суд залишив у силі вирок двом іншим учасницям Pussy Riot Марії Альохіній і Надії Толоконниковій у вигляді двох років позбавлення волі.

Довідка УНІАН. Наприкінці лютого 2012 року п'ять учасниць Pussy Riot у храмі Христа спасителя у Москві провели «панк-молебен» проти Володимира Путіна. Трьох учасниць групи – Н.Толоконникову, М.Альохіну і К.Самуцевич - 17 серпня було засуджено до двох років позбавлення волі в колонії загального режиму за хуліганство, скоєне з мотивах релігійної ненависті і ворожнечі. Зараз поліція розшукує ще двох учасниць акції в храмі.

12 вересня Д.Медведєв сказав, що для дівчат з «Pussy Riot» достатньо умовного покарання, хоча його нудить від їх вчинку.