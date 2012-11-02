У ПР не виключають, що підтримають вимогу опозиції покарати фальсифікаторів

Як передає кореспондент УНІАН, таке припущення В.Забарський висловив сьогодні журналістам у ЦВК.

"Треба подивитися, в якому вигляді вони (опозиція – УНІАН) це звернення подадуть. Якщо це будуть знову революційні гасла і неконструктивні пропозиції, це неможливо. Якщо будуть конкретні, розумні, в межах закону пропозиції, я думаю, що ми можемо підтримати", - сказав В.Забарський.

За його словами, у Партії регіонів також уважно спостерігають за ситуацією в округах. "Ми вважаємо, що це неприпустимі речі в округах, те, що відбувається в деяких округах з підрахунком голосів. Я думаю, що всі факти порушень, які там були допущені, обов'язково мають бути розслідувані, і щодо них має бути обов'язково ухвалене правове рішення. А ЦВК зараз має вжити передбачені законом заходи, щоб там створити умови для встановлення результатів. Я не думаю, що є хоч одна політична сила в країні, якій вигідно, щоб такі події відбувалися у виборчих округах при встановленні результатів", - резюмував В.Забарський..