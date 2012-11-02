Азаров: Уряд і ПР не мають стосунку до ситуацій на «проблемних» округах

Про це прем’єр-міністр України Микола Азаров заявив під час зустрічі з представниками Місії спостереження за парламентськими виборами від Міжнародної комісії Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ (ОБСЄ/БДІПЛ) на чолі з Одрі Гловер, повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

М.Азаров звернув увагу спостерігачів ОБСЄ/БДІПЛ на досі не вирішені проблемні ситуації, які виникли в окремих виборчих округах з підрахунком голосів. Прем’єр-міністр наголосив, що ні уряд, ні правляча політична сила жодного стосунку до таких ситуацій не мають.

«Підкреслюю, що ні Партія регіонів, ні уряд жодним чином до цих ситуацій не причетні. Підтвердженням тому є, зокрема, той факт, що Партія регіонів у Києві програла своїм політичним опонентам на всіх округах – це свідчить про це, що адміністративний ресурс не використовувався. Більш того, представники опозиції мали значно ширші можливості щодо доступу до ЗМІ, проведення агітаційної кампанії, ніж представники влади», - наголосив М.Азаров.

Він зазначив, що конфліктні ситуації в окремих округах мають бути вирішені виключно в рамках чинного законодавства. «Сподіваюся, що сьогодні-завтра вся ця процедура підрахунку голосів буде нарешті завершена», - додав глава уряду.

М.Азаров зазначив, що на 90% території України вибори пройшли спокійно, без порушень законодавства: не було жодних проблем ні з проведенням передвиборчої кампанії, ні з голосуванням, ні з процесом підрахунку голосів. Він наголосив, що в Україні було створено абсолютно всі умови для проведення демократичних, чесних, транспарентних виборів.

Прем’єр-міністр також повідомив спостерігачів про те, що в Україні ознайомилися з проміжним звітом ОБСЄ/БДІПЛ про хід виборів. Він зауважив, там висловлені певні зауваження, над якими Україні ще потрібно попрацювати.

Разом з цим, на думку М.Азарова, парламентські вибори 2012 року були найкращими за всю історію незалежної України. «Ці вибори - кращі за всю історію нашої незалежної країни. Під час цих виборів зафіксована мінімальна кількість порушень. Вибори 2012 року – це дуже серйозний прогрес щодо прозорості, демократії та забезпечення чесності. Цим було підкреслено, що Україна дійсно розвивається», - додав М.Азаров.

Також прем’єр наголосив, що Україна зацікавлено очікує остаточного звіту ОБСЄ/БДІПЛ, який має бути опублікований приблизно через 8 тижнів. Висновки фахівців з проведення демократичних виборів, які працювали у місії, надзвичайно важливі для вдосконалення демократії в Україні.

Тим часом, підкреслив він, наша держава буде дуже серйозно працювати над уже висловленими зауваженнями: «Безумовно, ми дуже серйозно працюватимемо над вашими зауваженнями, оскільки ви спеціалісти у виборчому процесі, і ми вам довіряємо», - наголосив М.Азаров.

Як зазначили у прес-службі Кабміну, у свою чергу О.Гловер висловила побажання та згоду і далі продовжувати співробітництво з Україною щодо вдосконалення демократичних виборчих процесів. Прем’єр-міністр подякував О.Гловер та запевнив, що наша держава і надалі співпрацюватиме з ОБСЄ та іншими міжнародними демократичними інститутами.

Як повідомляв УНІАН, 29 жовтня спостерігачі від ОБСЄ заявили, що парламентські вибори в Україні були заплямовані використанням адміністративного ресурсу, а також залякуванням та підкупом виборців.