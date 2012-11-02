На Вінничині суд зобов'язав перерахувати голоси на 11 окрузі

Про це О.Домбровський заявив на прес-конференції в УНІАН.

Зокрема він повідомив, що цей виборчий округ став „полігоном" для застосування найбрудніших технологій, чорного піару та використання сили як останнього аргументу.

„Підрахунок голосів йшов з чисельними порушеннями з боку голови ОВК, який відмовляється навіть виконувати рішення комісії. Ми маємо на руках копії протоколів, які приймались комісією, де результати на окремих дільницях спотворені. Приймаються бюлетені в розірваних коробках. Ті ж сили, які розповсюджували листівки з чорним піаром, організовують провокації на ОВК, приписуючи ці дії мені", - заявив О.Домбровський.

Він звернувся до лідерів Об'єднаної опозиції з проханням „зупинити такі дії і дати належну оцінку місцевим представникам партії, поведінка яких кидає тінь на політичну силу, за яку я агітував, поважаю і підтримую”. О.Домбровський переконаний, що сильна і чесна політична сила повинна відмежуватись від людей, які «керуються тільки власними амбіціями і нехтують будь-якими моральними принципами».

За словами О.Домбровського, в окрузі № 11 зафіксовані численні порушення, що спотворюють результат голосування виборців, тому він вимагає проведення чесного і відкритого перерахунку голосів.

“Я підтримаю і підтримував позицію демократичних сил про те, що в “больових” округах, в “больових” гарячих точках чесно, прозоро, відкрито в присутності представників політичних партій, спостерігачів, міжнародних спостерігачів потрібно просто перерахувати голоси. І я офіційно заявляв і заявляю сьогодні, що в незалежності від об’єктивного перерахунку результатів виборчої кампанії, чи на користь Домбровського, чи не на користь Домбровського, я сприйму будь-який результат”, - сказав він.

О.Домбровський наголосив, що балотувався до Верховної Ради як незалежний кандидат, його не підтримувала жодна політична партія, і вважає, що у новому парламенті буде багато депутатів, які будуть позиціонувати себе як незалежні кандидати.

“Звичайно, протистояння між двома демократичними кандидатами: незалежним і тим, який представляє демократичну партію, - це ненормально, це нонсенс”, - підкреслив О.Домбровський. - Адже в опозиції не вистачає голосів, щоб сформувати коаліцію власними силами, тому їм треба шукати порозуміння з незалежними кандидатами. І якщо таке ставлення до тих, хто відверто симпатизує опозиції, то як вони зможуть домовитись з тими, хто займає нейтральну позицію?"

На думку О.Домбровського, закон є однаковим для всіх - і для представників влади, і для опозиціонерів. «Не можна під гаслами демократичного оновлення влади фальсифікувати вибори. Такими діями можна виграти округ, але програти країну», - підкреслив він.

За даними сайту ЦВК, після підрахунку 82,72% голосів в окрузі №11 лідирує кандидат в депутати Наталія Солейко, яка балотувалась від "Батьківщини". За неї проголосували 29,93% виборців, за О.Домбровського — 28,99%.

1 листопада колегія Вінницького окружного адміністративного суду зобов'язала ОВК 11-го виборчого округу провести повторний перерахунок голосів на всіх виборчих дільницях, де пошкоджена цілісність пакування виборчих бюлетенів.