В УДАРі не виключають, що вимагатимуть визнати вибори недійсними

Про це заявив лідер «УДАРу» Віталій Кличко під час брифінгу в Києві, повідомляє прес-служба партії.

В.Кличко зазначив, що у багатьох ОВК навмисне затягують підрахунок голосів. «Наприклад, у 197 окрузі на Черкащині за чотири дні підрахували всього 52% голосів виборців. Це свідчить про те, що відбуваються маніпуляції", - переконаний В.Кличко, додавши, що доти, доки не буде зараховано останній голос, не можна говорити про те, що вибори закінчилися.

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Політик наголосив, що партія «УДАР», за паралельним підрахунком голосів, отримала більше 15% голосів українців. «За офіційними ж даними ми отримали майже 14%, і понад півтора проценти наших голосів вкрали. Бо спрацювало правило «не важливо, як голосують, важливо, як рахують», - зазначив В.Кличко.

Він зауважив, що за останні кілька днів побував у різних ОВК Києва та Київської області, де відбуваються спроби фальсифікувати результат виборів.

«Вчора на 95 окрузі ми виявили два протоколи ДВК з мокрими печатками – в одному за парію "УДАР" зафіксовано 155 голосів, а в іншому, уточненому, наші голоси скоротилися до 92. Подібна картина і з результатами «Свободи» та «Батьківщини». Це – підстава для порушення кримінальної справи», - сказав В.Кличко.

За його словами, на тих округах, де відбувається відверте фальшування результатів виборів, «УДАР» подає скарги і не виключає можливості оскарження результатів парламентських виборів, якщо влада не припинить відверті і цинічні маніпуляції з результатами волевиявлення громадян.

«Якщо маніпуляції триватимуть, хочу ще раз підкреслити – ми будемо робити все, аби ці вибори визнали недійсними», - заявив В.Кличко.