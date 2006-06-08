На вихідні в Карпатах можливий сніг

Завтра в Україні очікується мінлива хмарність. У східній частині, Криму та Приазов’ї дощі, вночі місцями сильні дощі, град, шквали 17-22 м/с. На решті території переважно без опадів, лише вночі на Закарпатті та Прикарпатті, вдень у західних та місцями в північних областях невеликі короткочасні дощі. Вітер північний, 7-12 м/с.

Температура вночі 5-10°, у східних областях та в південній частині 11-16°, вдень 17-22°, на півдні до 25°; у Карпатах вночі 1-6° тепла, вдень 6-11°, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

10-11 червня - мінлива хмарність. 10 червня на Лівобережжі, в Криму та західних областях короткочасні дощі, місцями грози, 11 червня у північних і східних областях місцями невеликий дощ; на решті території без істотних опадів. Вітер північний, північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-10°, в західних областях місцями 2-4° тепла, вдень 17-22°; в південній частині вночі 8-13°, вдень 20-25°. На високогір’ї сніг Карпат дощ, вночі можливий мокрий сніг, температура вночі 0-5° тепла, вдень 6-11°.

12-13 червня - у західних, Житомирській, Вінницькій областях переважно без опадів, на решті території місцями невеликий дощ. Незначне коливання температури.

У Києві та області у п’ятницю очікується мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура у Києві вночі 7-9°, вдень 18-20°; по області вночі 5-10°, вдень 17-22°.

10-11 червня - мінлива хмарність. Без істотних опадів, лише вранці та вдень 11 червня місцями невеликий дощ. Вітер північний, північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-10°, вдень 17-22°.

12-13 червня - місцями невеликий дощ. Незначне коливання температури.