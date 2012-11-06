Пилипишин заявив, що рішення ЦВК «відкриває ящик Пандори»

Кандидат у народні депутати України Віктор Пилипишин вважає незаконним рішення ЦВК про повторні вибори на 5-ти виборчих округах і вимагає його скасувати.

Як йдеться в переданій УНІАН заяві В.Пилипишина, 5 листопада Центральна виборча комісія «ухвалила безпрецедентне рішення про неможливість визначити результати волевиявлення на 5-ти виборчих округах та про повторні вибори на цих округах. Вважаю дане рішення незаконним. Воно відкриває «скриньку Пандори», цілком руйнує цивілізовані правила гри на виборчому полі та породжує правовий хаос і анархію».

За словами В.Пилипишина, «дивує, що ЦВК рекомендувало призначити повторні вибори й на окрузі №223. Для цього сьогодні немає підстав. Наявні усі протоколи та бюлетені, прийнято рішення про перерахунок голосів і окружна виборча комісія уже почала його здійснювати. Шевченківський район – це не Первомайськ. Тут міліція не штурмувала окружну дільницю, не громила приміщення, не била людей. Мешканці району лише хотіли, аби голоси були спокійно підраховані. І тільки войовничі молодчики, завезені спецавтобусами з інших областей, провокували та били членів комісії».

Як зазначає кандидат, «у світлі рішення ЦВК зрозуміло, чому ОВК умисно не давали працювати. Членів комісії постійно ображали, погрожували і навіть застосовували силу. Здається, в цій грі мені відвели лише роль пішака. Не виключаю, що відповідну роль в процесі затягування підрахунку голосів, грала й політична сила, яка мені протистояла. Картинку протистояння між нібито провладним кандидатом і націоналістами тиражували Україною і за кордон, втоптуючи в бруд імідж України. Очевидно, це комусь було вигідно. Можливо, так хотіли виключити мене з політичного життя м. Києва».

В.Пилипишин дякує виборцям за підтримку, але зазначає, що «на жаль, рішення про перевибори повертає Шевченківський район до стану передвиборчої істерії. Знову будуть витрачені немалі бюджетні кошти і все лише з однією метою – щоб хтось отримав жаданий депутатський мандат».

Водночас В.Пилипишин заявляє, що не бажає брати участь «у грі без правил». «Вимагаю, щоб ЦВК скасувала свою незаконну постанову про перевибори. Вимагаю дати можливість ОВК підвести підсумки голосування у визначений окружною комісією та ЦВК будь-який законний спосіб. Зобов’язуюсь визнати будь-яке рішення і не оскаржувати його в суді. Також залишаю за собою право вийти з цього виборчого процесу», - наголошує В.Пилипишин.

За даними сайту ЦВК, на окрузі №223, де балотувався В.Пилипишин, на сьогодні опрацьовано 88.11% протоколів. За даними ЦВК, лідером на окрузі є представник ВО «Свобода» Юрій Левченко, за якого проголосували 27.58% виборців.

Як повідомляв УНІАН, 5 листопада ЦВК ухвалила постанову про неможливість встановити результати голосування на виборах народних депутатів України 28 жовтня у п’яти одномандатних округах - №№ 94 (Обухів, Київська область), 132 (Первомайськ, Миколаївська область), 194 (Черкаси), 197 (Канів, Черкаська область) та 223 (Київ).

"Визнати необхідність проведення повторних виборів в округах №№ 94, 132, 194, 197 та 223 та звернутися до Верховної Ради України щодо прийняття нею рішення стосовно проведення повторних виборів у цих округах", - йдеться у рішенні ЦВК.

Водночас, сьогодні, 6 листопада, голова Верховної Ради Володимир Литвин заявив, що рішення ЦВК про неможливість встановити достовірні результати виборів у низці округів не кореспондується з її повноваженнями.