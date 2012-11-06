Кучма підозрює, що Мельниченка повернули в Україну за чиїмось сценарієм

Колишній Президент України Леонід Кучма називає повернення і затримання екс-майора Управління державної охорони Миколи Мельниченка реалізацією певного сценарію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам.

За словами Л.Кучми, йому важко коментувати події, пов’язані із М.Мельниченком, оскільки він зараз далеко від влади, і що там відбувається, не знає.

«Якийсь сценарій розроблено? Якийсь є. Давайте поживемо - побачимо», - сказав Л.Кучма.

«Бо так не буває, що спочатку ми вивезли, потім привезли. Для чого? Я просто дивуюсь, що ця людина (М.Мельниченко – УНІАН), яка заслуговує на відповідну оцінку, ми носимось з ним, як дурень з торбою», - додав Л.Кучма.

Довідка УНІАН. 24 жовтня М.Мельниченко повернувся зі США в Україну і був затриманий співробітниками СБУ в аеропорту "Бориспіль".

Головне слідче управління СБУ за дорученням Генпрокуратури розслідує кримінальну справу стосовно М.Мельниченка за ч. 2 ст. 328 (розголошення державної таємниці), ч. 1 ст. 358 (підроблення документів) і ч. 3. ст. 365 (перевищення службових повноважень).

26 жовтня Шевченківський райсуд Києва звільнив М.Мельниченка під заставу в 76,5 тис. грн з обмеженням права пересування територією України.

31 жовтня адвокат Микола Неділько подав апеляційну скаргу на обрання М.Мельниченку запобіжного заходу.

М.Неділько зазначив, що просить апеляційний суд скасувати постанову суду першої інстанції, згідно з якою М.Мельниченку заборонено відлучатися з населеного пункту, де він проживає, без дозволу слідчого, його зобов’язано повідомляти службову особу чи орган, у провадженні якої перебуває кримінальна справа, про зміну місця проживання чи роботи; а також зобов’язано здати на збереження закордонний паспорти або інший документ, який дозволяє залишати межі України. За словами М.Неділька, обмеження, застосовані до його підзахисного, суперечать заходам безпеки.

Сьогодні, 6 листопада, Апеляційний суд Києва залишив без змін рішення Шевченківського райсуду столиці стосовно М.Мельниченка про обрання йому запобіжного заходу.