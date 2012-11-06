Мельниченко каже, що може виїхати з України, попри заборону суду

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сьогодні в інтерв’ю журналістам, коментуючи ухвалу Апеляційного суду Києва, якою йому було залишено в силі запобіжний захід, обраний Шевченківським судом столиці - звільнення під грошову заставу у сумі 76,5 тис грн з обмеженням права пересування територією України.

«Я, м’яко кажучи, розчарований цим рішенням суду, тому що я бачу наступник крок – арешт і етапування до СІЗО», - сказав М.Мельниченко.

При цьому він пояснив свою думку тим, що в разі створення загрози його життю, йому необхідно буде змінити місце проживання, однак зробити це він не зможе, оскільки має офіційно повідомити слідчого про такий крок, а той вже має прийняти відповідне рішення, на що потрібен буде час.

«Я роблю офіційну заяву: незважаючи на рішення суду, якщо потрібно буде виїхати з місця реєстрації, з України, я виїду. У мене є шляхи і можливості це зробити, якщо буде реальна загроза життю. І рішення суду мене не зупинить», - сказав М.Мельниченко.

Він також зазначив, що повідомив слідчого СБУ, Генеральну прокуратуру та МВС про те, що за його автомобілем ведуть спостереження невідомі особи. Крім того, як зазначив М.Мельниченко, він з’ясував і надав названим ним правоохоронним структурам номери автомобілів, які не зареєстровані в базі даних ДАІ. «Питаємо слідчого: хто це? Слідчий говорить, що він такого розпорядження (на стеження – УНІАН) не давав. Генпрокуратура каже - теж не давала, і МВС не давало. А тому висновок – ці автомобілі, які стежать, вони не забезпечують безпеки, вони збирають інформацію», - сказав М.Мельниченко.

Довідка УНІАН. 24 жовтня 2012 року М.Мельниченко повернувся зі США в Україну і був затриманий співробітниками СБУ в аеропорту "Бориспіль".

За даними прес-центру СБУ, Головне слідче управління СБУ за дорученням Генпрокуратури розслідує кримінальну справу стосовно М.Мельниченка за ч. 2 ст. 328 (розголошення державної таємниці), ч. 1 ст. 358 (підроблення документів) і ч. 3. ст. 365 (перевищення службових повноважень).

26 жовтня Шевченківський районний суд Києва звільнив М.Мельниченка під заставу в 76,5 тис. грн.

31 жовтня адвокат Микола Неділько подав апеляційну скаргу на обрання М.Мельниченку запобіжного заходу.

М.Неділько зазначив, що просить апеляційний суд скасувати постанову суду першої інстанцій, згідно з якою М.Мельниченку заборонено відлучатися з населеного пункту, де він проживає, без дозволу слідчого, його зобов’язано повідомляти службову особу чи орган, у провадженні якої перебуває кримінальна справа, про зміну місця проживання чи роботи; а також зобов’язано здати на збереження закордонний паспорти або інший документ, який дозволяє залишати межі України.

Обгрунтовуючи зміст скарги, М.Неділько зазначив, що обмеження, застосовані до його підзахисного, суперечать заходам безпеки. "Вони суперечать вимогам Закону України "Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві", - зазначив адвокат.

Сьогодні, 6 листопада, Апеляційний суд Києва залишив без змін рішення Шевченківського райсуду столиці стосовно М.Мельниченка про обрання йому запобіжного заходу – звільнення під грошову заставу у сумі 76,5 тис грн з обмеженням права пересування територією України.