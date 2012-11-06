Суд відмовився з’ясувати, чи вивозили Пукача на зустрічі за межі СІЗО

Про це УНІАН повідомила адвокат Мирослави Гонгадзе Валентина Теличенко, зауваживши, що таким чином на сьогоднішньому судовому засіданні суд відмовив в задоволенні клопотання журналіста Олексія Подольського, який проходить як потерпілий у кримінальній справі за обвинуваченням О.Пукача у вбивстві Георгія Гонгадзе.

За словами В.Теличенко, у своєму клопотанні О.Подольский просив допитати в судовому засіданні народного депутата Арсенія Яценюка, який на брифінгу 4 липня цього року заявив, що О.Пукача возили в «Межигір’я» зустрічатися з В.Януковичем і В.Литвиним. Як зазначила адвокат, оскільки вчинені дії не були санкціоновані судом, відповідно, суд мав дослідити це питання, однак в задоволенні клопотання було відмовлено.

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Також В.Теличенко повідомила, що судом було відмовлено в задоволенні ще двох клопотань з боку потерпілих сторін – викликати і допитати в якості свідка в судовому засіданні колишнього Президента України Леоніда Кучму та дослідити обставини загибелі екс-міністра внутрішніх справ Юрія Кравченка.

Довідка УНІАН. Печерський райсуд Києва розглядає справу за звинуваченням екс-начальника Департаменту зовнішнього спостереження МВС України О.Пукача у вбивстві Г.Гонгадзе.

Генеральна прокуратура 31 березня 2011 року затвердила обвинувальний висновок і передала суд для розгляду по суті цю кримінальну справу.

За даними Генпрокуратури, досудовим слідством встановлено, що О.Пукач у травні-вересні 2000 року перевищив владу і свої службові повноваження стосовно громадського діяча Олексія Подольського і журналіста Г.Гонгадзе, і 17 вересня 2000 року навмисно скоїв убивство останнього.