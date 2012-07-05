На Банковій кажуть, що Янукович не зустрічався з Литвиним у Межигір'ї

Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на прес-службу Адміністрації Президента.

"Президент Віктор Янукович не зустрічався з головою Верховної Ради Володимиром Литвиним увечері 4 липня ні в Адміністрації Президента, ні у своїй резиденції у селі Нові Петрівці", - йдеться у повідомленні.

"Тому інформація про таку зустріч, яку повідомляють ЗМІ із посиланням на політиків, є неправдивою", - йдеться у повідомленні.

В АП додали, що такої зустрічі з моменту заяви В.Литвина і дотепер не було.

Як повідомляв УНІАН, голова Ради Об’єднаної опозиції Арсеній Яценюк заявив, що В.Янукович 4 липня викликав до себе В.Литвина.

«Наскільки нам відомо, вчора Янукович викликав до себе в Межигір’я Литвина. Про що йшлося, незрозуміло», - сказав він.