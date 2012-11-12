Москаль просить Пшонку забрати «справу Мазурка» з МВС до Генпрокуратури

Перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією Геннадій Москаль звернувся з депутатським запитом до генерального прокурора Віктора Пшонки щодо необхідності витребувати кримінальну справу про вбивство охоронців ТРЦ “Караван” з Міністерства внутрішніх справ України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі народного депутата.

За словами Г.Москаля, “повідомлення МВС про виявлення тіла чоловіка, схожого на Мазурка, котрий нібито скоїв самогубство, викликала як великий резонанс, так і недовіру у зв’язку з непоодинокими фактами непрофесіоналізму співробітників міліції”.

“Тому будь-яка інформація, озвучена МВС щодо обставин загибелі Мазурка, підлягає сумніву у громадськості й ЗМІ”, - зауважив депутат.

У зверненні Г.Москаля сказано: “У зв’язку з цим прошу витребувати кримінальну справу з МВС і доручити її розслідування центральному апарату Генпрокуратури – призначити необхідні експертизи, провести повне, об’єктивне й неупереджене розслідування, про що в подальшому інформувати громадськість”.