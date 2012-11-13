Опозиція вважає, що розслідування фальсифікацій буде "для вигляду"

Таку думку озвучив член партії "Батьківщина", віце-спікер парламенту Микола Томенко в ефірі 5 каналу, коментуючи порушення Генпрокуратурою відповідної кримінальної справи.

"Я думаю, що це влада хоче зробити показовий виступ", - заявив він на відповідне запитання.

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В свою чергу представник партії "УДАР", екс-глава Служби безпеки України Валентин Наливайченко також вважає, що це показова справа.

"Я вам скажу, як професіонал, як силовик колишній, що насправді влада мала на упередження спрацювати. Вони не знали, в яких конвертаційних центрах отримують і роздають у комісіях?.. Знали... А тепер прокуратура почекала тиждень, і тільки одна справа", - цитує Українська правда.