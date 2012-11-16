Доній прогнозує, що у новій ВР буде більше груп впливу

Про це він сказав в інтерв'ю газеті «День». (УНІАН: О.Доній у нинішньому парламенті входить до фракції НУ-НС, а на цих виборах переміг як самовисуванець в окрузі № 88 в Івано-Франківській області).

За його словами, у новому парламенті «фракція Партії регіонів сформує більшість».

«Тут немає сумнівів. Згадайте 2002 рік, коли за пропорційним списками перемогла «Наша Україна», але потім з неї перебігли «тушки», і було сформовано прокучмівську більшість у парламенті», - сказав О.Доній. При цьому він додав: «Просто тепер владі доведеться задовольнити ще й інтереси окремих груп - це також факт. Тобто буде більше груп впливу».

О.Доній не бачить «на даний момент можливості, щоб парламент покращився».

«Я вважаю, що потрібно більше уваги приділяти позапарламентської політиці, тобто необхідно комусь вчитися, а комусь згадувати, як виходити на вулиці», - підкреслив він.

За його словами, «трьох парламентських партій занадто мало, щоб повалити цей режим, потрібно об'єднувати громадські рухи, інтелектуалів, суспільство». «А це можливо тільки за межами парламенту», - вважає політик.