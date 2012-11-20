Суд дав Луценку півгодини на розмову з адвокатами

Колегія суддів Апеляційного суду Києва, яка розглядає скаргу екс-міністра Юрія Луценка у справі про організацію незаконного стеження за водієм колишнього першого заступника голови СБУ Володимира Пацюка Валентином Давиденком, оголосила 30-хвилинну перерву для того, щоб екс-міністр міг провести консультації зі своїми захисниками.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення ухвалив головуючий процесу суддя Олег Присяжнюк, не дивлячись на прохання Ю.Луценка надати йому більше часу для спілкування зі своїми адвокатами, оскільки раніше у нього не було такої можливості.

«Ваша честь, хочу вас порадувати: я маю ще клопотання про зустріч із своїми захисниками, де мені тричі у Менському таборі відмовляли у зустрічі з ними, тому я не міг підготуватися до сьогоднішнього засідання», - сказав Ю.Луценка.

Як повідомляв УНІАН, 17 серпня 2012 року Ю.Луценка було засуджено до 2 років обмеження волі у справі про організацію незаконного стеження за водієм колишнього першого заступника голови СБУ В.Сацюка В.Давиденком під час розслідування отруєння кандидата у Президенти В.Ющенка.

29 серпня адвокат Олексій Баганець подав апеляційну скаргу на вирок Печерського районного суду у справі Ю.Луценка щодо незаконного продовження стеження. 30 серпня інший адвокат Ю.Луценка Ігор Фомін також подав апеляційну скаргу на вирок Печерського суду.

Ю.Луценко відбуває покарання в Менській виправній колонії № 91 (Чернігівська область).

Але сьогодні його доставили до Апеляційного суду Києва, який розпочав розгляд скарги Ю.Луценка.

Будівлю суду взято під посилену охорону міліції, на територію суду заїхали кілька автобусів з бійцями спецпідрозділу міліції "Беркут".