ЗМІ: Силовиків трусять через результати виборів

Про це пише сьогодні «КоммерсантЪ-Украина».

Як зазначає видання, 19 листопада почалися кадрові перестановки в системі МВС і Службі безпеки України. Міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко призначив начальника Головного управління (ГУ) МВС у Києві Олексія Крикуна на посаду начальника департаменту громадської безпеки МВС.

За інформацією "Ъ", сьогодні, 20 листопада, буде наказ про зміну начальника ГУ МВС у Київській області. Цього тижня можуть бути зняті керівники ГУ МВС в Івано-Франківській, Чернівецькій, Волинській, Закарпатській і Вінницькій областях. Вчора ж Президент Віктор Янукович змінив керівництво Управління СБУ в Тернопільській області. На думку експертів, кадрові перестановки пов'язані з результатами парламентських виборів.

Вчора близько 18.00 міністр внутрішніх справ представив колективу ГУ МВС Києва нового керівника. Ним став Валерій Коряк, який раніше обіймав посаду начальника Головного управління боротьби з організованою злочинністю (ГУБОЗ) МВС. Колишнього начальника ГУ МВС у Києві О.Крикуна наказом міністра переміщено на посаду керівника департаменту громадської безпеки МВС. Як повідомив "Ъ" начальник прес-служби столичної міліції Ігор Михалко, перед В.Коряком міністр поставив низку завдань: "Потрібно буде приділити увагу безпеці дорожнього руху, боротьбі із злочинністю неповнолітніх, з незаконним обігом наркотиків, боротьбі з економічними злочинами, зокрема з розкраданням бюджетних коштів". Крім того, міністр звернув увагу на необхідність вирішення житлових проблем співробітників міліції. "У Києві працюють 2970 співробітників міліції, що перебувають на квартирному обліку", - пояснив І.Михалко.

Перестановки в Києві стануть не єдиними кадровими рішеннями в системі МВС. За інформацією "Ъ" колишній голова департаменту громадської безпеки МВС Сергій Поготов розглядається як кандидат на посаду начальника управління МВС у Севастополі, де змінить діючого начальника Олександра Гончарова. Новим начальником ГУБОЗу став Станіслав Рогозін, який раніше обіймав посаду заступника начальника департаменту державної служби боротьби з економічною злочинністю. Сьогодні ж повинен бути наказ про усунення з посади начальника ГУ МВС Київської області Костянтина Сапка. "Цього тижня буде ще низка наказів про ротацію начальників міліції у ряді областей центральної і західної частин країни", - розповів "Ъ" співрозмовник в МВС.

Так, фактично вже вирішено питання про зміну керівництва управлінь МВС в Івано-Франківській, Чернівецькій, Волинській, Закарпатській і Вінницькій областях. Як розповіло "Ъ" джерело в ГУ МВС Івано-Франківської області, 22 листопада очікується представлення нового начальника управління - Олега Сала, який нині є першим заступником начальника департаменту громадської безпеки МВС. За даними "Ъ" перед О.Салом поставлено завдання посилити боротьбу з корупцією в місцевій структурі МВС і органах місцевого самоврядування, а також підвищити розкриваність злочинів.

У ГУ МВС у Чернівецькій області розповіли, що найближчим часом очікується звільнення діючого начальника Миколи Харабари і призначення на його місце начальника управління МВС на Львівській залізниці Олександра Демидова. Наразі М.Харабара перебуває у відпустці, і його обов'язки виконує перший заступник. За інформацією "Ъ", начальник УМВС у Волинській області Богдан Щур найближчим часом перейде на роботу в центральний апарат, де стане радником В.Захарченка.

Як розповіла прес-секретар ГУ МВС у Вінницькій області Ганна Олійник, офіційних документів про звільнення керівника обласного ГУ МВС Валерія Ноника чи про вступ на посаду нового керівника немає. Водночас, за словами джерела "Ъ", близького до ГУ МВС області, представлення нового начальства обласної міліції може відбутися вже 20 або 21 листопада.

Видання зазначає, що необхідність кадрових перестановок у структурі МВС почала обговорюватися ще навесні. "Проте тоді у зв'язку з проведенням Євро-2012 і майбутніми парламентськими виборами було вирішено не міняти коней на переправі і почекати пізньої осені", - пояснило джерело в МВС. Востаннє це питання порушувалося 13 листопада на засіданні координаційної ради керівників правоохоронних органів при Президентові, в якому взяв участь В.Янукович. За словами співрозмовника "Ъ", необхідність кадрових змін зустріла "розуміння у Президента", а причини ротації пов'язувалися з необхідністю "внести корективи у діяльність міліції на місцях". "У ряді областей існує розрив у характері боротьби із злочинністю. Наприклад, ряд західних і центральних областей демонструють непогані результати в боротьбі із загальнокримінальними злочинами, але у них спостерігається зростання економічної злочинності або злочинів, пов'язаних з незаконним обігом наркотиків", - пояснили в МВС.

Прикметно, що кадрові перестановки торкнулися не тільки системи МВС. Вчора В.Янукович призначив новим начальником Управління СБУ в Тернопільській області Юрія Гаврилюка замість Ігоря Вінницького.

Разом з тим заступник голови парламентського комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Володимир Стретович ("Наша Україна - Народна самооборона") вважає, що кадрові перестановки в силових структурах пов'язані з несприятливими для партії влади результатами парламентських виборів у зазначених областях. "Як бачите, все це стосується тільки заходу України. Ротації не відбуваються на сході, тому що там певною мірою результат було забезпечено. При цьому призначаються герої 2004-2005 років. Я маю на увазі, наприклад, Олега Сала, який відзначився тоді у львівському ГУ МВС (його звинувачували в порушенні виборчого права і зловживанні службовим становищем - "Ъ"). Всі вони, як скелети з шафи, знову дістаються, для того, щоб продовжити благородну місію наведення ладу на певних територіях", - заявив В.Стретович.