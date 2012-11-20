Захарченко влаштував «міграцію» міліцейських генералів

Як повідомили УНІАН в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, зокрема, генерал-лейтенанта міліції Валерія Коряка призначено начальником Головного управління МВС України в м. Києві, увільнивши його з посади начальника Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю;

генерал-майора міліції Анатолія Лазарева призначено начальником Управління МВС України в Житомирській області, увільнивши його з посади начальника Головного штабу;

генерал-майора міліції Олега Сала призначено начальником Управління МВС України в Івано-Франківській області, увільнивши його з посади першого заступника начальника Департаменту громадської безпеки;

генерал-майора міліції Василя Варцабу призначено начальником Управління МВС України в Закарпатській області, увільнивши його з посади начальника Управління МВС України в Івано-Франківській області;

генерал-майора міліції Віктора Русина призначено начальником Управління МВС України у Вінницькій області, увільнивши його з посади начальника Управління МВС України в Закарпатській області;

генерал-майора міліції Олександра Просолова призначено начальником Управління МВС України на Донецькій залізниці, увільнивши його з посади начальника Управління МВС України в Житомирській області;

полковника міліції Валерія Мазана призначено начальником Головного управління МВС України в Київській області, увільнивши його з посади заступника начальника Головного управління МВС України в Дніпропетровській області – начальника кримінальної міліції;

полковника міліції Сергія Поготова призначено начальником Управління МВС України в місті Севастополі, увільнивши його з посади начальника Департаменту громадської безпеки;

полковника міліції Олександра Демидова призначено начальником Управління МВС України в Чернівецькій області, увільнивши його з посади начальника Управління МВС України на Львівській залізниці;

полковника міліції Олександра Терещука призначено начальником Управління МВС України у Волинській області, увільнивши його з посади начальника Управління боротьби з незаконним обігом наркотиків;

полковника міліції Володимира Дитюка призначено начальником Управління МВС України на Львівській залізниці, увільнивши його з посади першого заступника начальника Головного штабу.

Крім того, ряд очільників ГУМВС-УМВС залишені у розпорядженні міністра внутрішніх справ. Серед них:

генерал-лейтенант міліції Костянтин Сапко, колишній начальник Головного управління МВС України в Київській області,

генерал-майор міліції Олександр Мечетной, колишній начальник Управління МВС України на Донецькій залізниці;

генерал-майор міліції Валерій Нонік, колишній начальник Управління МВС України у Вінницькій області;

генерал-майор міліції Василь Топчій, колишній перший заступник начальника Головного слідчого управління;

генерал-майор міліції Микола Харабара, колишній начальник Управління МВС України в Чернівецькій області.