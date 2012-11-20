У Попова отримали дві заявки на святкування річниці Помаранчевої революції

Як повідомили УНІАН в прес-службі КМДА, заявки надійшли від ВГО "Коаліція учасників Помаранчевої революції" та Комітету визволення політв’язнів.

Згідно з заявкою КУПР, відзначення 8-ї річниці Помаранчевої революції передбачено організувати на Майдані Незалежності та вул.Хрещатик, 2-26, починаючи з 0.00 22 листопада. Заявлено участь 10 тис. осіб. Зазначається, що акція безстрокова.

У свою чергу Комітет визволення політв’язнів організовує акцію з нагоди Дня Свободи, в рамках якої заходи планується провести починаючи з 11.00 на Майдані Незалежності, Адміністрації Президента України, Верховної Рада України та Київської міської державної адміністрації. Заявлено участь 30 тис. осіб. Завершити відзначення Дня Свободи передбачено о 22.00.

Довідка УНІАН. День Свободи відзначався в Україні 22 листопада. Це свято було встановлено 19 листопада 2005 року указом Президента України Віктора Ющенка «…з метою утвердження в Україні ідеалів свободи і демократії, виховання у громадян почуття національної гідності, враховуючи історичне значення революційних подій осені 2004 року, які засвідчили волелюбність українського народу, його прагнення до свободи і демократичних цінностей».

30 грудня 2011 року Президент України Віктор Янукович підписав указ, згідно з яким 22 січня визначено як День Соборності та Свободи України.