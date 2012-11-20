ВР відмовилась скасувати закон про референдум

Верховна Рада України відмовилася підтримати проект постанови народних депутатів України Сергія Саса та Миколи Томенка «Про скасування рішення Верховної Ради України про прийняття як закону проекту Закону України «Про всеукраїнський референдум».

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Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішенні проголосували лише 16 (при необхідних 226 голосах – УНІАН) із 276 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

В проекті постанови передбачалося скасувати рішення Верховної Ради України від 6 листопада 2012 року про прийняття як закону проекту Закону України «Про всеукраїнський референдум» (р.№6278 від 29.04.2010) як таке, що прийняте з грубим порушенням вимог Конституції України та Регламенту Верховної Ради України.

На зауваження народних депутатів, що ВР ухвалила даний закон з порушенням Конституції та законодавства України, В.Литвин відповів, що парламентом немало ухвалювалося законів із порушенням в різні періоди.