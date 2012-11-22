Герега не піде на перевибори і іншим політикам радить проявити гідність

«Я вважаю, що в цих округах повинні балотуватися тільки ті кандидати, за яких люди голосували на виборах 28 жовтня. Всім іншим варто проявити гідність і самоповагу і відмовитися від участі у перевиборах. Фактично, люди вже визначилися, кого вони бачать своїм представником у парламенті в цих округах і не їх вина, що встановити результати їхнього волевиявлення не вдалося», - вважає вона.

На запитання журналістів про можливість участи в кампанії з виборів мера Галина Герега відповіла, що спершу варто дочекатися рішення Верховної Ради про дату виборів.

«Скажу вам чесно, поки я планую зосередитися виключно на вирішенні міських проблем, яких накопичилося достатньо за той час, поки політики воювали за мандати», - сказала вона.

Нагадаємо, 5 листопада ЦВК визнав неможливим встановлення достовірних результатів голосування по виборах депутатів від округів номер 94, 132, 194, 197 і 223 у зв'язку з численними порушеннями. 6 листопада Верховна Рада рекомендувала ЦВК призначити повторні вибори в цих округах.