Адвокат соціологів підозрює, що Королевська вже сама не рада своєму позову

Господарський суд Києва до 29 листопада відклав розгляд позову партії Наталії Королевської "Україна - Вперед!" про визнання недійсними і про спростування даних спільних соціологічних досліджень фонду "Демократичні ініціативи" і Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення суд ухвалив сьогодні на засіданні у зв'язку з тим, що позивач не надав дані власних соціологічних досліджень, які б підтверджували недостовірність даних соцопитування, що підлягають оскарженню.

Адвокат Валентина Теличенко, яка представляє інтереси фонду "Демініціативи", вважає, що 29 листопада "спір так чи інакше буде вирішено".

"Ми наполягаємо на тому, що результати соціологічних досліджень не можуть розглядатися судом на предмет достовірності чи недостовірності, оскільки це наукові висновки", - заявила В.Теличенко у коментарі журналістам.

Вона також вважає, що партія "Україна - Вперед!" вже не може виграти суд, оскільки достовірність даних соцопитування, які підлягають оскарженню, підтверджено результатами виборів.

"Я думаю, позивач має намір затягнути час, сподіваючись на зменшення уваги з боку ЗМІ і громадськості", - додала адвокат.

Як повідомляв УНІАН, 8 жовтня були оприлюднені дані загальнонаціонального дослідження громадської думки, проведеного фондом «Демократичні ініціативи» спільно з Київським міжнародним інститутом соціології. За даними цього дослідження, якби парламентські вибори відбулися у найближчі вихідні дні, то за партію «Україна - Вперед!» проголосували б 2,1% виборців.

11 жовтня партія «Україна - Вперед!» подала до Господарського суду Києва позов до фонду «Демократичні ініціативи» і КМІС з вимогою спростувати оприлюднену інформацію про рейтинг підтримки партії.

На парламентських виборах 28 жовтня за партію Наталії Королевської "Україна - Вперед!" проголосували 1,58% виборців.